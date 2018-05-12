12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 11 мая около 19.30. Водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле Пежо, на перекрестке равнозначных дорог сбила 12-летнего ребенка, который ехал по проезжей части дороги на велосипеде. В результате наезда мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

"С начала текущего года с участием несовершеннолетних на территории Минской области зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли, 27 - получили травмы", - проинформировали в ГАИ.-0-