В Слуцке водитель "Рено" наехал на велосипедиста

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке велосипедист получил травмы в результате столкновения с автомобилем Renault Laguna. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова.

Инцидент произошел 12 октября. "В Слуцке около 18.00 на улице Ленина автомобиль Renault Laguna наехал на велосипедиста. За рулем машины находился 48-летний местный житель. 42-летний велосипедист ехал по краю проезжей части в попутном направлении. В результате наезда велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом кости левой голени", - рассказала Елена Соколова.

Пострадавший госпитализирован в Слуцкую центральную районную больницу. По факту происшествия проводится проверка.-0-