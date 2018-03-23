В Слуцком районе мужчина поджег дом с людьми

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе мужчина поджег дом с находившимися внутри людьми, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инцидент произошел 22 марта в деревне Городище Слуцкого района. "В пять часов утра житель Слуцка, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, с целью убийства поджег дом. В этот момент в нем находились хозяйка, ее родители и жительница деревни Красное", - рассказали в МВД. Подозреваемый задержан.
Возникший пожар ликвидировали спасатели. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела веранда дома. Из комнаты работники МЧС вывели на свежий воздух четырех человек. Никто из них не пострадал, медицинская помощь не понадобилась", - уточнили в МЧС. Огнем повреждена деревянная веранда и крыша на площади 16 кв.м.-0-
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