В Слуцком районе по факту поджога дома заведено дело о покушении на убийство

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство четырех человек путем поджога, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 22 марта в д.Городище Слуцкого района в доме, где находились четыре человека, произошел пожар. Возгорание ликвидировали работники МЧС, люди были спасены и не пострадали. "Полученная информация указывала на криминальный характер произошедшего. Был задержан подозреваемый в поджоге - 32-летний ранее судимый житель Слуцка, знакомый потерпевших, - сказала Татьяна Белоног. - По предварительным данным, он из личной неприязни к жителям дома хотел лишить их жизни. В состоянии алкогольного опьянения мужчина ночью собрал сухие ветки, положил к стене и поджег. После чего с места преступления скрылся. Пожар был обнаружен, когда огонь стал распространяться по стене дома".

Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ч.1 ст.14 и п.п.1, 5 ч.2 ст.139 УК). Для восстановления картины произошедшего проводится комплекс следственных действий.-0-