26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе три человека отравились неизвестным веществом, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Информация об отравившихся поступила 24 марта в Слуцкий РОВД из районной больницы. В этот же день скончался первый пострадавший - 67-летний мужчина, на следующий день умерла 61-летняя женщина. Около 6.45 26 марта скончалась третья пострадавшая - 55-летняя женщина.

Установлено, что все трое 23 марта работали на сортировке бытового мусора на городской свалке, находящейся вблизи деревни Лесище Слуцкого района. При сортировке мусора мужчина нашел пластиковую бутылку объемом 1,5 л с неизвестной жидкостью и, решив, что в ней есть спирт, втроем ее употребили. После окончания работ мужчина и женщины самостоятельно разошлись по домам.

Остатки неизвестной жидкости обнаружены и направлены на исследование. Проверочные мероприятия по данному происшествию продолжаются.-0-