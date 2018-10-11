В Смолевичах легковушка задела пенсионера, и он упал на косу

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах из-за задевшей его легковушки пенсионер упал на ручную косу и получил травмы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Инцидент произошел вечером 10 октября на стоянке у магазина на улице Восточной. "78-летний местный житель при движении задним ходом на Peugeot 408 не убедился в безопасности маневра. Он наехал на находившегося позади авто 79-летнего мужчину. Тот упал на велосипед, который держал в руках и на котором была ручная коса. С колото-резаной раной пенсионер был госпитализирован", - рассказал Сергей Чеботарев.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении задним ходом снижать скорость. "Убедитесь, что маневр безопасен для других авто и людей, на пути машины нет и не возникнет препятствий, есть место для разворота. Если дорога недостаточно просматривается - воспользуйтесь помощью другого человека", - отметил Сергей Чеботарев.-0-