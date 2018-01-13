В Смолевичском районе двое рыбаков провалились под лед, один из них погиб

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе Минской области двое рыбаков провалились под лед, один из них погиб, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Инцидент произошел сегодня на Петровичском водохранилище. В 12.12 в службу спасения поступило сообщение о том, что на водохранилище провалились под лед двое рыбаков. По прибытии спасателей было установлено, что одному мужчине помогли выбраться находившиеся поблизости люди. Второго рыбака вытащили спасатели, но, к сожалению, мужчина 1977 года рождения погиб, рассказала Анастасия Швайбович.
Спасатели еще раз призывают граждан не выходить на лед и не подвергать свою жизнь опасности. Выход на лед сейчас запрещен, напомнили в Минском областном управлении МЧС.-0-
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