22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе мужчина чуть не убил сельчанина за три бутылки водки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области расследует уголовное дело о покушении на убийство, сопряженном с разбоем. Днем 18 марта в поле у д.Юзефово Смолевичского района местный житель обнаружил 46-летнего односельчанина в бессознательном состоянии с повреждениями головы. Ему была оказана своевременная медицинская помощь, он остался жив.

После осмотра места происшествия, опросов жителей расположенных рядом деревень, а также по результатам анализа вещественных доказательств были получены данные о том, что мужчина стал жертвой преступления. "По подозрению был задержан дома в Логойском районе 33-летний неработающий мужчина. На допросе он пояснил, что с сельчанином они встретились возле магазина, когда тот пришел за покупками. Вместе выпили на улице, а после новый знакомый направился домой через поле в соседнюю деревню. Фигурант же решил похитить у него три бутылки водки, которые тот купил в магазине. Для этого он взял с собой молоток, подбежал к мужчине и ударил его несколько раз. После забрал водку и скрылся с места преступления", - рассказала Татьяна Белоног.

Фигуранту предъявлено обвинение, он находится под стражей. В отношении него назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.-0-