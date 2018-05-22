22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе мужчина на внедорожнике перевозил раненую косулю, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отдела ГАИ Смолевичского РОВД утром 19 мая на автодороге Слобода-Новосады остановили Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего жителя Минского района. "Правоохранители обнаружили, что в багажнике перевозится травмированное дикое животное - косуля. Водитель пояснил, что обнаружил зверя возле дороги. Его версия проверяется", - рассказали в милиции.

Сотрудники ГАИ организовали срочную транспортировку животного в ближайший ветеринарный центр в Жодино. Косуле сделали две операции. Однако спасти ее не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282-1 УК.-0-