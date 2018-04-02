2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони девушка беспричинно повредила четыре легковушки: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Жительница Сморгони 1995 года рождения выпивала в компании подруги. В какой-то момент она решила навестить своего кавалера, живущего неподалеку.
По дороге девушка решила покуражиться и беспричинно сломала и повредила зеркала заднего вида на четырех припаркованных автомобилях. К слову, в гости к кавалеру она не попала: его не было дома.
Вместо встречи с парнем девушке пришлось объясняться в милиции. Свое поведение она оправдывала большим количеством выпитого. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-
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