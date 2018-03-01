В Сморгони два лаборанта за вознаграждения закрывали глаза на нарушения законодательства

1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони два работника лаборатории по охране окружающей среды за вознаграждения закрывали глаза на нарушения законодательства. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сморгонский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное в отношении двух работников Сморгонской межрайонной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Они подозреваются в принятии незаконных вознаграждений, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 433 УК). Преступную деятельность группы пресекли оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома.

Подозреваемые получали от представителей предприятий и организаций незаконные вознаграждения за непривлечение к ответственности за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. В частности, на АЗС мехдвора экспериментальной базы в Ошмянском районе был обнаружен загрязненный участок почвы, однако подозреваемые взяли пробы из других мест и фальсифицировали результаты контрольных измерений. В качестве вознаграждения они получили около 200 кг картофеля. За аналогичный подход к исследованиям в хозяйстве в Сморгонском районе им передали 120 кг зерна пшеницы, около 120 кг зерна ячменя и 240 кг картофеля. В течение нескольких лет от руководителя производственного участка в Ошмянском районе подозреваемые принимали бакалейные товары. В Ивьевском районе начальник деревообрабатывающего цеха передал им готовую продукцию

"Часть незаконно полученных товаров у подозреваемыми изъята и приобщена в качестве вещественных доказательств. Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции продолжают устанавливать все возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемых. В этих целях изучается служебная документация, допрашиваются руководители и работники предприятий и организаций", - отметил Сергей Шершеневич.

Расследование продолжается. По его итогам будет дана окончательная правовая оценка не только действиям специалистов, но и тех, кто давал им незаконные вознаграждения в собственных интересах.-0-