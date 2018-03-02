В Сморгони мужчина истязал бывшую жену, после чего покончил с собой

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони следователи выясняют обстоятельства конфликта между бывшими супругами, обернувшегося трагедией, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Утром 28 февраля 59-летний мужчина причинил многочисленные телесные повреждения бывшей супруге 1960 года рождения, с которой проживал совместно. После этого он покончил с собой.
"Предполагаемый мотив - длительные конфликтные отношения", - отметил Сергей Шершеневич. Сморгонский райотдел СК возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания (ч.2 ст.147 УК Беларуси).
Расследование продолжается. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего допрашиваются родные, близкие и знакомые бывших супругов. Собираются материалы, характеризующие их личности. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз приступили к производству экспертных исследований. Полученные женщиной телесные повреждения отнесены к категории тяжких. Сейчас она проходит лечение.
Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в УСК по Гродненской области.-0-
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