В Сморгони мужчина истязал бывшую жену, после чего покончил с собой

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони следователи выясняют обстоятельства конфликта между бывшими супругами, обернувшегося трагедией, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Утром 28 февраля 59-летний мужчина причинил многочисленные телесные повреждения бывшей супруге 1960 года рождения, с которой проживал совместно. После этого он покончил с собой.

"Предполагаемый мотив - длительные конфликтные отношения", - отметил Сергей Шершеневич. Сморгонский райотдел СК возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания (ч.2 ст.147 УК Беларуси).

Расследование продолжается. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего допрашиваются родные, близкие и знакомые бывших супругов. Собираются материалы, характеризующие их личности. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз приступили к производству экспертных исследований. Полученные женщиной телесные повреждения отнесены к категории тяжких. Сейчас она проходит лечение.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в УСК по Гродненской области.-0-