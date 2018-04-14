14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони водитель легковушки сбил мотоциклиста, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 13 апреля около 13.00. Легковушка сбила двигавшийся по главной мотоцикл "Ямаха". В результате столкновения 38-летний мотоциклист получил переломы бедра и голени, а также другие травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

"Становится теплее, и на дорогах все больше двухколесного транспорта. Это обстоятельство необходимо учесть водителям, которые, возможно, за полгода забыли о соседстве с такими участниками движения", - отметили в ГАИ региона.-0-