В Сморгонском районе двое мужчин не вернулись с рыбалки

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе разыскивают двух мужчин, которые уехали на рыбалку и не вернулись. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Юрий Микульчик 1980 года рождения и Александр Лохач 1973 года рождения 6 октября уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белая Сморгонского района. После этого перестали подавать о себе известия. Они выглядят на 40-45 лет, рост около 170 см.
"Мужчины уехали и могут передвигаться на автомобиле "Фольксваген Транспортер" белого цвета", - сообщили в пресс-службе УВД.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить в милицию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4623 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1453 BYN
|2.139 BYN
|2.143 BYN
|RUB
|3.2417 BYN
|3.203 BYN
|3.215 BYN