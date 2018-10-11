В Сморгонском районе двое мужчин не вернулись с рыбалки

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе разыскивают двух мужчин, которые уехали на рыбалку и не вернулись. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Юрий Микульчик 1980 года рождения и Александр Лохач 1973 года рождения 6 октября уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белая Сморгонского района. После этого перестали подавать о себе известия. Они выглядят на 40-45 лет, рост около 170 см.

"Мужчины уехали и могут передвигаться на автомобиле "Фольксваген Транспортер" белого цвета", - сообщили в пресс-службе УВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить в милицию.-0-