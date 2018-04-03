В Сморгонском районе неизвестный похитил награды ветерана ВОВ

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе неизвестный похитил награды ветерана Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Награды были украдены в период с 18 по 28 марта из нежилого дома в деревне Свиридовичи. После смерти ветерана наградами владела его дочь. Вор выставил оконную раму и проник внутрь. С кителя ветерана сняты орден Отечественной войны II степени и медаль "За взятие Берлина". Кроме того, украдено еще несколько юбилейных медалей.
Сморгонским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту кражи фронтовых наград с проникновением в жилище (ч.2 ст.205 УК).
"Для установления подозреваемого лица и возврата похищенных регалий проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия", - отметил Сергей Шершеневич. Он подчеркнул, что граждане, располагающие информацией по обстоятельствам уголовного дела, могут оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам 8 (01592) 42041, (015) 72-40-40 или 102.
Следователи призывают родственников ветеранов Великой Отечественной войны бережнее относиться к обеспечению сохранности их орденов. Также на противозаконности подобных действий акцентируют внимание лиц, осуществляющих скупку наград.-0-
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