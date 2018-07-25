25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе пьяный водитель буса врезался в дерево, пострадали два пассажира, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла в лесу неподалеку от деревне Михневичи. На технологическом участки дороги 18-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген" не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В итоге пострадали ехавшие на переднем сиденье пассажиры. 19-летняя девушка и 18-летний парень были госпитализированы, причем последний получил тяжелые травмы.

Следователи установили, что в момент аварии в машине находились шесть молодых людей - все жители Молодечно. После распития спиртного у водоема они развлекались, катаясь на автомобиле. При этом на передних сиденьях находились четверо, а получивший травмы парень ехал, высунувшись из окна, рассказал Сергей Шершеневич.

При освидетельствовании количество алкоголя в крови водителя составило почти 0,9 промилле.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, будут проведены необходимые экспертизы.

Сморгонский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим им в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения человеку. Водитель заключен под стражу.-0-