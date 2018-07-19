В Сморгонском районе престарелая женщина второй год подряд заблудилась в лесу

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе два дня искали пропавшую в лесу престарелую женщину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жительница деревни Марковцы пропала 16 июля. Она хотела пойти за грибами с сыном, однако тот не взял ее с собой, зная, что мать может заблудиться. Дело в том, что в прошлом году женщина заблудилась в лесу и сама выйти не смогла.

После ухода сына 87-летняя пенсионерка отправилась на тихую охоту сама. К вечеру она не вернулась. Сын обратился за помощью в правоохранительные органы. Военнослужащие, сотрудники милиции и МЧС организовали поисковую операцию. Однако отыскать женщину 17 июля не удалось.

"18 июля появилась информация о пропавшей - в лесу ее видел грибник, который и сообщил примерное местонахождение пенсионерки", - рассказали в милиции. На место незамедлительно выдвинулись поисковики. Однако в этот момент поступило сообщение, что женщина вернулась домой.

Как оказалось, пенсионерка вышла на дорогу, остановила попутку и попросила ее подвезти. Женщина чувствовала себя хорошо, медицинская помощь ей не понадобилась.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома