В Сморгонском районе сельчанин погиб при столкновении гужевой повозки с внедорожником

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе водитель гужевой повозки погиб при столкновении с внедорожником, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 4 октября около 19.10 в районе агрогородка Крево и деревни Чухны. "Пенсионер на гужевой повозке возвращался в свою деревню из магазина в агрогородке. Сельчанин находился на второстепенной дороге и пересекал трассу Минск - Ошмяны - граница Литвы. В это время по ней в сторону столицы двигалась Toyota. Телега выехала с левой стороны от внедорожника, произошло столкновение. Возчик скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.-0-
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