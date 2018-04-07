7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске из-за возгорания в подвале больницы эвакуировали 299 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о загорании мусора в помещении вентиляционной камеры в подвале семиэтажного кирпичного здания лечебного корпуса УЗ "Солигорская ЦРБ" спасатели получили 6 апреля в 19.22. Работники МЧС и администрация учреждения здравоохранения эвакуировали из здания 299 человек. Пострадавших нет.

"На шестом этаже корпуса проводился косметический ремонт помещений. На момент происшествия были частично демонтированы элементы вентиляции. Загорание мусора (бумага, ветошь, пыль) произошло в подвале и было оперативно ликвидировано спасателями. Причина произошедшего устанавливается, скорее всего, кто-то курил в помещении венткамеры и выбросил окурок в шахту, на дне которой находился горючий строительный мусор. Своевременное обнаружение загорания, оперативное прибытие спасателей и организованная эвакуация позволили не допустить возникновения пожара", - говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что по законодательству руководители обязаны обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объектах.-0-