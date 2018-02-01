В Солигорске столкнулись грузовик и легковушка - двое погибших

В Солигорске легковой автомобиль столкнулся с грузовиком — два человека погибли. Об этом сообщается в сообществе "Солигорские автолюбители" в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, примерно в 20:30 на перекрестке рядом со вторым рудоуправлением ОАО "Беларуськалий". По словам очевидцев, грузовик врезался в автомобиль марки Skoda. Молодой водитель легковушки скончался на месте происшествия, пассажир иномарки умер в машине скорой помощи.
По предварительной информации, погибшие являлись отцом и сыном. К месту происшествия прибывали сотрудники МЧС и ГАИ.-0-
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