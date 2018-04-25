В Солигорске за распространение психотропа задержали супругов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супругов в Солигорске задержали за распространение альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

По информации оперативников, пара действовала в Солигорском районе около года. "Супруги официально нигде не трудоустроены и "работали" так называемыми закладчиками. В тайниках они забирали крупную партию альфа-PVP, которая уже была расфасована на дозы по 0,3 г. После оставалось соорудить новые тайники и оповестить о них потребителей, - сказал начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД Петр Картаков. - Мужчину - 25-летнего ранее не судимого солигорчанина - задержали непосредственно во время закладок на ул.Ленинского Комсомола в Солигорске".

При обыске личных вещей и квартиры оперативники обнаружили и изъяли более 60 г психотропа. Стоимость такого количества на черном рынке составляет Br7 тыс.

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанных. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-

Фото УВД Миноблисполкома.