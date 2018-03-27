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В Солигорском районе двое наркосбытчиков приговорены к 14 и 17 годам колонии

Происшествия 27.03.2018 | 20:21
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Новости сюжета Борьба с незаконным оборотом наркотиков
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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе двое наркосбытчиков-рецидивистов, из-за действий которых умер человек, приговорены к 14 и 17 годам колонии, сообщила БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Елена Филипович.

Ранее мужчины неоднократно привлекались к ответственности за аналогичные преступления. В этот раз первый из обвиняемых незаконно с целью сбыта приобрел метадон, который хранил при себе. Затем он продал не менее 1,77 г наркотика второму фигуранту за $100, в два приема перевез и оставил товар в условленном тайнике.

Покупатель метадона посредством закладки сбыл его еще одному мужчине. Тот после потребления указанного средства стал жаловаться на сильные головные боли и вскоре потерял сознание. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

Суд Солигорского района приговорил первого из обвиняемых к наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Второму назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима также с конфискацией всего имущества. Приговор вступил в законную силу.-0-

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наркотики, Солигорск, суд
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