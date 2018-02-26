В Солигорском районе по факту смертельного ДТП с непристегнутым пассажиром возбудили уголовное дело

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту ДТП с погибшим пассажиром, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Дело возбуждено по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, днем 24 февраля 19-летний житель Солигорска за рулем БМВ двигался на автодороге Бобруйск-Глуск-Любань в направлении Солигорска. В определенный момент автомобиль съехал с проезжей части, а при возвращении в полосу движения водитель не справился с управлением. В результате заноса автомобиль выехал на полосу встречного движения и съехал на левую обочину, где опрокинулся в кювет. В результате ДТП 22-летний пассажир (собственник машины), который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте. Водитель и еще двое пассажиров не пострадали.

Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали объекты и следы. Назначены экспертизы, проводятся допросы участников происшествия. По предварительным данным, водитель был трезв.

Следователи обращают внимание водителей на необходимость при выборе скоростного режима учитывать состояние проезжей части и погодные условия.-0-