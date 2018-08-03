3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе парень оставил на телефоне запись о самоубийстве и пропал, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Стародорожский РОВД разыскивает пропавшего без вести 21-летнего Александра Бухала. "Он 31 июля около 20.00 ушел из родительского дома в неизвестном направлении. При этом на личном телефоне оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством. Спиртным разыскиваемый не злоупотребляет, ранее из дома не уходил", - рассказали в УВД.

На вид парню 20-22 года, рост 170-175, худощавого телосложения, волосы темные средней длины. Он был одет в белую майку без рукавов с рисунком в виде дракона, шорты бежевого цвета, сланцы.

Милиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, оказать помощь. Контактные телефоны Стародорожского РОВД: 8(01792) 55851, 8 (01792) 57852. Также можно обратиться по номеру 102.-0-