9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе завершено расследование убийства мужчины, тело которого нашли в колодце. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела по факту убийстве жителя Столбцовского района. Тело погибшего было найдено в колодце во дворе его дома 8 июля минувшего года. Правоохранители установили причастных к совершению преступления - ими оказались 46-летний и 56-летний мужчины. До этого они не привлекались к уголовной ответственности. "Вечером 2 июля прошлого года на улице между тремя пьяными односельчанами возникла ссора. Чтобы проучить обидчика за оскорбительные слова, старший из мужчин стал его избивать, а также нанес множество ударов стеклянной бутылкой и монтировкой, - рассказала Татьяна Белоног. - Чтобы скрыть следы преступления, он и третий мужчина в перчатках перенесли тело во двор дома убитого, где сбросили в колодец с водой".

Комплекс следственных действий с участием обвиняемых и свидетелей завершен. Проведены проверки показаний на месте, допросы, получены результаты экспертиз, в том числе психолого-психиатрических. Было доказано, что обвинямые осозновали свои действия.

Проводились обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела. Там было обнаружено свыше 0,5 кг бездымного пороха промышленного изготовления и боеприпасы, которые были незаконно приобретены 56-летним обвиняемым и привезены из из России.

По результатам расследования действия старшего из обвиняемых квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч.2 ст.295 (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ) и ч.1 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Второму предъявлено обвинение по ч.2 ст.405 (обещанное укрывательство следов особо тяжкого преступления) и ч.2 ст.295 (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ) УК.

Оба мужчины были задержаны и сейчас заключены под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Как сообщалось, в начале июля прошлого года одинокого 50-летнего мужчину - жителя Столбцовского района - на протяжении нескольких дней не видели соседи и сообщили об этом в милицию. 8 июля тело с повреждениями криминального характера было извлечено из колодца его приусадебного участка. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему были причинены телесные повреждения, состоящие в прямой связи со смертью.-0-