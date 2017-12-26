В Столинском районе 85-летняя пенсионерка дала отпор грабителям

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе 85-летняя пенсионерка дала отпор двум грабителям, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Случай произошел 24 декабря около часа ночи в деревне Хотомель. Разбив окно, в дом местной жительницы 1932 года рождения проникли двое неизвестных (на голове одного из них была маска из чулка). Мужчины пытались похитить у престарелой хозяйки деньги. Однако свой умысел они не довели до конца, так как пенсионерка смогла оказать грабителям сопротивление. Одному из злоумышленников удалось скрыться.
Следственно-оперативной группой установлено, что преступление совершили неработающие односельчане 1995 и 1994 годов рождения. В тот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины задержаны. В отношении них Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.206 (покушение на грабеж) УК.-0-
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