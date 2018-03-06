6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе компания приятелей похищала топливо из машин односельчан, сообщили БЕЛТА в местном РОВД.

В совершении преступлений подозреваются четверо жителей агрогородка Ольшаны в возрасте от 18 до 25 лет. Установлена их причастность к 10 случаям похищения топлива из автомобилей местных жителей. Криминальный квартет действовал в основном в темное время суток. Парни сливали бензин из топливных баков стоявших во дворах и на улицах агрогородка машин. Похищенным топливом заправляли свой автомобиль и катались по окрестностям. Им инкриминируется похищение в общей сложности около 200 л бензина. У оперативников есть веские основания подозревать компанию в причастности еще к пяти подобным случаям, произошедшим в феврале на территории Ольшан.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, либо группой лиц) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-