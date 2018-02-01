1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мошенницы обокрали пенсионера под предлогом покупки картофеля, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел 31 января в агрогородке Ремель. В 13.46 в Столинский РОВД обратился 74-летний местный житель. По словам пенсионера, три неизвестные женщины зашли в дом под предлогом покупки картофеля. Незаметно для хозяина они похитили более $3 тыс. и Br3 тыс. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить личности и задержать подозреваемых.
Кражу совершили 45-летняя жительница Гомеля и жительницы Жлобина 1963 и 1972 годов рождения, последняя из которых ранее уже была судима за кражу. У мошенниц были также подельники - супружеская пара из Светлогорска - мужчина и женщина 1958 и 1964 годов рождения. Все задержанные неработающие. Похищенные у пенсионера деньги изъяты.
В отношении подозреваемых Столинский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-
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