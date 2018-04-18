В Столинском районе ошпарился годовалый ребенок, опрокинув кастрюлю с едой

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух малолетних детей в Брестской области, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай в одном из населенных пунктов Столинского района произошел 15 апреля примерно в 20.30. Сообщение о происшествии поступило в РОВД из учреждения здравоохранения, куда с ожогами был доставлен годовалый ребенок. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Установлено, что ребенок вывернул на себя кастрюлю с приготовленной отцом едой, в результате чего получил телесные повреждения.
Еще один случай травмирования ребенка в этот день произошел около 22.00 в Ляховичском районе. 28-летняя местная жительница гладила белье. В это время ее трехлетняя дочь схватилась за подключенный в розетку провод, в результате чего получила удар током. В настоящее время девочка вместе с матерью находится в учреждении здравоохранения. Ее состояние медиками оценивается как стабильное.
По фактам травмирования малолетних РОСК проводят проверки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.496 BYN
|2.508 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.021 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.271 BYN
|3.29 BYN