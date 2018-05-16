В Столинском районе отцепившийся прицеп столкнулся с микроавтобусом

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали мужчина и двое его маленьких детей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 15 мая около 18.45 вблизи Давид-Городка. По предварительной информации, микроавтобусом "Мерседес Бенц 308" в составе с прицепом управлял 39-летний местный житель. Он двигался по трассе Р88 в сторону Житковичей. На 61-м км дороги произошло расцепление прицепа, он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ 46", за рулем которого был 27-летний житель агрогородка Ольшаны.
В результате водитель "Фольксвагена", его сын (2,9 года) и дочь (1,9 года) получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в Столинскую райбольницу. Мальчик доставлен в хирургическое отделение (ЗЧМТ, сотрясение головного мозга), девочка - в травматологическое отделение (закрытый перелом диафиза левой бедренной кости). Дети перевозились без удерживающих кресел.
Как установлено, водитель "Мерседеса" за нарушения ПДД уже 45 раз привлекался к административной ответственности. В отношении него 10 мая вынесено постановление по ст.18.13 ч.4 КоАП о лишении права управления всеми видами транспортных средств сроком на 6 месяцев (не вступило в законную силу). При этом водитель "Фольксвагена" к административной ответственности привлекался 42 раза. Последний - в апреле за нарушение правил перевозки детей.
Также выяснилось, что микроавтобус "Фольксваген" не имеет допуска к участию в дорожном движении, как и расцепившийся прицеп.-0-
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
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