В Столинском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в деревне Видибор при выжигании сухой травы погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар из-за выжигания сухой травы произошел 7 апреля около 19.00 на территории частного домовладения. В результате погиб хозяин участка, 1957 года рождения, пенсионер. Трава выжжена на площади в 0,25 га. "Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего при выжигании сухой растительности", - отметили в МЧС.

В спасательном ведомстве напомнили о запрете выжигания сухой травы и административной ответственности, предусмотренной за подобные действия. Согласно ст.15.57 КоАП незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа от десяти до сорока базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).-0-