В Столинском районе сборщики клюквы нашли человеческие останки

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе сборщики ягод нашли в лесу человеческие останки, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Местные жители днем 24 сентября собирали клюкву вблизи деревни Хотомель. В труднопроходимой части леса они наткнулись на скелетированные останки человека. Правоохранители предполагают, что погибший может быть жителем Хотомеля 1983 года рождения, которого уже шесть лет разыскивают как без вести пропавшего.

Проводится проверка. Назначена экспертиза, которая точно установит личность умершего мужчины.-0-