7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе водитель грузовика сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 6 марта около 11.10 на трассе Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины. По предварительной информации, 51-летний житель Столина на автомобиле МАZ-МАN с прицепом двигался в сторону Давид-Городка. На 68-м км он сбил 54-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель грузовика с места ДТП скрылся. На территории Столинского, Пинского, Лунинецкого и Житковичского районов вводился план "Перехват". Спустя примерно три часа сотрудники ГАИ задержали разыскиваемого.-0-