В Столинском районе за сутки задержали 7 сборщиков клюквы из Украины

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе Брестской области за сутки задержали 7 сборщиков клюквы из Украины, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

Вечером 20 августа в Столинском районе пинские пограничники за нарушение государственной границы задержали двоих неизвестных без документов. В ходе разбирательства правонарушители заявили, что являются гражданами Украины, а нарушить закон молодые люди решили ради сбора ягод и грибов в белорусском приграничье.

На следующий день около 8 утра пограничники выявили еще пятерых нарушителей границы, их соотечественников, которые с аналогичной целью отправились на белорусскую территорию без документов.

В отношении всех иностранцев начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.55 КоАП Республики Беларусь (незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания). До момента установления личности задержанные будут находиться в изоляторе временного содержания Пинского пограничного отряда. Им грозят штрафы и депортация с запретом въезда в страну на срок до 5 лет.-0-