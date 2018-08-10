В суде по делу о гибели Коржича продолжается допрос потерпевших

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В процессе по делу о гибели рядового Александра Коржича продолжается допрос потерпевших, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

В качестве потерпевших по делу проходят 58 человек, в числе которых мать погибшего Светлана Коржич и военнослужащие. Она дала показания 9 августа, так же как и некоторые бывшие сослуживцы обвиняемых. Сегодня допрос продолжается.

Один из потерпевших рассказал, что в середине сентября справлялся у Александра Коржича о самочувствии - тот обращался в медпункт. Коржич отвечал, что здоровье нормальное, но говорил, что боится смерти. При этом конкретных причин, людей не называл. Повреждений на его теле опрашиваемый не видел и не слышал, чтобы Александр говорил о намерении покончить с собой.

Фигуранты дела о гибели Коржича пока отказались давать показания В первый день судебного разбирательства, 8 августа, гособвинитель зачитал обвинение трем фигурантам дела. Обвиняемые, как подчеркнул на процессе прокурор, совершали противоправные действия в отношении подчиненных, в том числе Коржича.

В августе сослуживцы, по словам потерпевшего, заметили, что Александр не участвует в хозработах, не занимается строевой подготовкой. Барановский и Скуратович, которые сейчас проходят по делу обвиняемыми, не привлекали его. Почему так происходило, было ли это связано с плохим самочувствием Александра, он не знает. При этом Коржич практически постоянно находился возле сержанта Барановского, ходил в магазин (потерпевший не знает точно, для себя ли покупал продукты Александр или для сержанта). Как-то во время уборки территории спортивного городка тот подошел к Коржичу. Разговор был о деньгах. Александр ответил, что у него ничего нет, отказался взять в долг у сослуживцев. На этом все закончилось.

Еще один инцидент там же, в спортивном городке, у Коржича произошел с третьим фигурном дела сержантом Вяжевичем. Во время ссоры Александр оказался в яме, имитирующей искусственное препятствие, а Вяжевич бросил в него три-четыре лопаты.

Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично Обвиняемые, как подчеркнул на процессе прокурор, совершали противоправные действия в отношении подчиненных, в том числе Коржича. Систематически жестоко обращались с ними, унижая честь и достоинство.

Потерпевший рассказал, что вместе с еще двумя сослуживцами скидывались по Br10, чтобы решить с Барановским вопросы по использованию телефона. Сам он деньги сержанту не передавал и переговоров с ним не вел. Он также привел два случая, когда Барановский поднимал взвод после отбоя и заставлял курсантов отжиматься в противогазах. Один раз отжиматься взвод заставил и Скуратович. Вечером незадолго до ужина он обнаружил, что некоторых военнослужащих нет на месте и наказал таким образом остальных.

На стадии предварительного следствия потерпевший указывал, что у Барановского и Скуратовича была такса на посещение магазина. За разрешение рядовой должен был что-нибудь им купить - продукты или сигареты. После свидания с родственниками, которые привозили продукты, курсанты были обязаны приносить самое вкусное Барановскому и Скуратовичу. Кроме того, они забирали часть продуктов из посылок. Эти показания он подтвердил сегодня в суде.

Как сообщалось, Минский областной суд проводит разбирательство в здании суда Московского района.

Мать погибшего Коржича дала показания в суде Светлана Коржич, в частности, сообщила, что сын пошел служить в армию добровольно. "Ему давали отсрочку. Но он решил: отслужу - и буду спать спокойно", - сказала она.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч. 1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).

Сначала в суде допросят потерпевших и свидетелей, изучат письменные материалы дела, после чего перейдут к допросу обвиняемых.

В первый день судебного разбирательства, 8 августа, гособвинитель зачитал обвинение трем фигурантам дела. Обвиняемые, как подчеркнул на процессе прокурор, совершали противоправные действия в отношении подчиненных, в том числе Коржича. Систематически жестоко обращались с ними, унижая честь и достоинство. Они открыто и демонстративно применяли к ним насилие, издевались, забирали продукты, требовали покупать их и взятки. При этом гособвинение полагает, что фигуранты дела не предвидели тяжких последствий - самоубийства Коржича. Однако при необходимой внимательности и предусмотрительности они должны были сделать это.

Свою вину обвиняемые признали частично.-0-