В Светлогорске искали трех пропавших мальчиков

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске искали трех мальчиков, пропавших из детского сада. Подробности происшествия правоохранители рассказали телекомпании "Ранак", сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 3 января: вечером из детского сада № 21 ушли три мальчика 3-4 лет. Как уточнил старший оперативный дежурный службы милиции общественной безопасности Светлогорского РОВД Дмитрий Исаенко, сообщение в милицию поступило от одного из родителей, который, придя в дошкольное учреждение, не нашел своего трехлетнего сына. Затем позвонил еще один родитель: его жена также не смогла найти ребенка в детском саду.

Милиция района была поднята по тревоге - не только сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, но и личный состав РОВД. Они обзванивали службы такси и РОЧС и уже собирались подключить СМИ, когда поступило сообщение, что дети найдены. На поиски ушло менее часа.

"В дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль, сотрудники милиции обнаружили трех мальчиков без сопровождения взрослых", - сообщил Дмитрий Исаенко. Правоохранители сопроводили мальчиков до Жлобина, где их доставили в линейный отдел милиции. В Светлогорский РОВД были посланы фото малышей, родители узнали в них своих детей. В тот же вечер детей доставили в родной город.

По факту происшествия проводится проверка, чтобы выяснить, как дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения.-0-