В Светлогорске мать оставила без присмотра малышей, очевидцы вызвали спасателей

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В одном из домов Светлогорска очевидцы заметили двух детей, стоявших на подоконнике рядом с открытой форточкой, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Об этом инциденте, произошедшем утром 13 октября, в 10.09 неравнодушные прохожие сразу сообщили по номеру 101. Обеспокоенная женщина рассказала, что с улицы увидела в окне двоих малолетних детей. Они стояли на подоконнике на пятом этаже, была открыта форточка.

К месту оперативно выехали спасатели, а диспетчер продолжила выяснять обстоятельства случившегося. Оценив ситуацию на месте, сотрудники Светлогорского РОЧС приступили к установке автолестницы в окно пятого этажа. "Один из спасателей, поднявшись на пятый этаж, сумел отвлечь детей и заставить их отойти от окна. Наладив контакт со старшим из них, убедил ребенка открыть входную дверь", - уточнила пресс-секретарь.

Как оказалось, мама оставила дома одних малышей: девочку 2016 года рождения и мальчика 2014 года рождения, отлучившись по личным делам. По предварительной информации, она уехала в 9 часов утра того дня.

Спасатели совместно с сотрудниками районного отдела внутренних дел незамедлительно сообщили о случившемся матери детей и дожидались ее прихода.

"К счастью, пострадавших нет. Дети в медицинской помощи не нуждались. Однако родительская беспечность может дорого стоить, - подчеркнула Мария Клезович.

Обо всех обстоятельствах по данному факту Светлогорским районным подразделением МЧС проинформирован председатель Светлогорского райисполкома, после чего все обстоятельства произошедшего были рассмотрены на заседании рабочей группы по координации деятельности смотровых комиссий района. Районный отдел образования начал разбирательство по данному факту.-0-