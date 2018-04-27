В Светлогорске милиционеры предотвратили взрыв газа в жилом доме

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Светлогорского отдела Департамента охраны МВД предотвратили взрыв газа в жилом доме, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении департамента.

Лейтенанты милиции Юрий Костин и Руслан Пинчук сопровождали судебного исполнителя. В подъезде многоквартирного жилого дома в Октябрьском микрорайоне они почувствовали запах бытового газа, который становился все сильнее по мере продвижения на второй этаж. На лестничной площадке концентрация пропана была такова, что женщине - судебному исполнителю стало плохо и один из офицеров вывел ее на улицу, а второй сотрудник начал сильно стучать в двери квартиры, откуда пахло газом", - рассказали в департаменте.

Не сразу, но дверь открыл пожилой мужчина, который находился практически в предобморочном состоянии. Милиционеры обнаружили на кухне полностью открытую конфорку. Окна были плотно закрыты. Сотрудники отдела охраны перекрыли газ, устроили проветривание и вызвали бригаду скорой помощи. Хозяин квартиры, пенсионер 1929 года рождения, с отравлением был доставлен в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.-0-