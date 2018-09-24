В Светлогорске у мальчика голова застряла в металлических перилах

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске спасатели освободили мальчика, голова которого застряла в металлических перилах возле магазина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о том, что ребенку требуется помощь, поступило спасателям Светлогорского районного подразделения МЧС 23 сентября около 14.55. Как оказалось, мальчик 2013 года рождения возле магазина просунул голову между секциями металлических перил и самостоятельно вытащить ее не смог.
Работники МЧС освободили ребенка, после осмотра медиками он был отпущен домой.-0-
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