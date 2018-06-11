11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе бесправник на мопеде врезался в грузовик и погиб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла 8 июня примерно в 23.40. Установлено, что 19-летний парень, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал на мопеде по автодороге Светлогорск-Дуброва и врезался в стоящий на краю проезжей части МАЗ.
Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте, а 20-летний пассажир был доставлен в реанимационное отделение Светлогорской центральной райбольницы.-0-
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