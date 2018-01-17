В Светлогорском районе Jeep застрял в пойме Березины

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе Jeep застрял в пойме реки Березина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 16 января примерно в 16.20. В Светлогорское районное подразделение МЧС поступило сообщение о том, что на лугу в пойме реки Березина возле деревни Затон застрял легковой автомобиль. На месте происшествия было установлено, что Jeep провалился под лед на глубину около 0,5 м.
Работники МЧС с помощью специального инструмента и оборудования оперативно извлекли транспортное средство из воды. Пострадавших нет.-0-
Фото и видео Гомельскомго областного управления МЧС
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