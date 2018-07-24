В Светлогорском районе в реке утонул мужчина

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе в реке Ипа утонул мужчина - пастух одного из сельхозпредприятий, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Трагедия произошла 22 июля. Со слов напарника погибшего, мужчина употребил спиртное и отправился к реке, чтобы проверить рыболовные снасти. После того как пастух долго не возвращался к бытовке и перестал отвечать на телефонные звонки, его напарник сообщил о пропаже родственникам сельчанина.

К месту происшествия были вызваны водолазы Светлогорской спасательной станции ОСВОД. На берегу они заметили одежду пропавшего. Обследовав русло реки, спасатели нашли тело мужчины на расстоянии 60 м от места обнаружения его одежды и в 3 м от берега.

По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.-0-

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