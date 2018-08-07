В Свислочском районе горела пилорама

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе при пожаре на пилораме уничтожено около 26 кубов леса и три станка, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре пилорамы в деревне Праздники поступило вечером 6 августа. Огнем уничтожено 19 куб.м леса кругляка, 7 куб.м пиломатериалов, а также 3 деревообрабатывающих станка.

Работники МЧС спасли рядом расположенный навес, свыше 30 куб.м пиломатериалов и 5 деревообрабатывающих станков. Пострадавших людей нет. Причина пожара устанавливается.-0-