В Таджикистане вертолет с альпинистами, среди которых был гражданин Беларуси, совершил жесткую посадку

13 августа, Душанбе /БЕЛТА - Ховар - ТАСС/. В Таджикистане вертолет Ми-8 с 13 альпинистами, в том числе гражданином Беларуси, и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. Инцидент произошел при возвращении вертолета на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек.

По информации местных СМИ, на борту вертолета находились 13 туристов, среди них граждане Беларуси, России и Испании. Среди туристов есть жертвы и пострадавшие.

МИД: белорус, находившийся на борту вертолета Ми-8 в Таджикистане, жив "По предварительной информации, все альпинисты, которые находились на борту вертолета, в настоящий момент живы и находятся в самостоятельно сооруженном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один гражданин Беларуси", - сказал Анатолий Глаз.

Как сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи, для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия. В нее вошли руководители Комитета по ЧС, МВД, Госкомитета национальной безопасности, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и других ведомств. Принято решение о направлении к месту происшествия двух вертолетов со спасателями и медицинскими работниками.

Подробности инцидента выясняются.-0-