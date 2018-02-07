В Толочине пьяный водитель сбил нетрезвого пешехода

7 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Толочине пьяный водитель легковушки сбил нетрезвого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 14.50. Под колеса автомобиля попал пенсионер 1955 года рождения, который переходил дорогу по зебре. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пешеход получил открытый перелом ноги и был доставлен в больницу города Орши.

50-летний водитель легкового автомобиля, который принадлежит одному из предприятий райцентра, на момент аварии также был нетрезв (в крови обнаружено 0,7 промилле алкоголя). Выяснилось, что мужчина занимался ремонтом служебного авто и в какой-то момент решил съездить домой за недостающим инструментом. То, что к этому времени он был уже подшофе, водителя не остановило.

Проводится разбирательство. -0-