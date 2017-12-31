В Толочине спасли провалившегося под лед мужчину

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС в Толочине спасли из Друти провалившегося под лед мужчину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о тонущем в реке Друть мужчине поступило в центр оперативного управления Толочинского районного отдела по ЧС поздно вечером 30 декабря. В течение трех минут спасатели прибыли к месту происшествия - в район моста по улице Советской. Пострадавший находился в пяти метрах от берега. Сотрудники МЧС вытащили его из воды с помощью специального снаряжения. Визуально, мужчина 1980 года рождения был нетрезв. Его передали работникам скорой помощи. С диагнозом общее переохлаждение он был госпитализирован в районную больницу.

Как пояснил сам пострадавший, он шел к матери и решил срезать путь. Не придав значения прочности льда, мужчина пошел через реку и провалился.

В МЧС напоминают, что выходить на неокрепший лед категорически запрещается. Сейчас его толщина достигает не более 5 см. Если нулевая температура держится больше трех дней, то прочность льда уменьшается на 25%, а если на нем появляется вода, то его грузоподъемность уменьшается в 2-3 раза.-0-