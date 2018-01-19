19 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Толочинском районе микроавтобус врезался в фуру: тяжелые травмы получила 26-летняя девушка. О подробностях аварии корреспонденту БЕЛТА рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Ирина Стрельцова.

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на 546-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница России. У большегрузного "Мерседеса", который двигался в сторону Минска, лопнуло колесо. Водитель был вынужден экстренно остановиться на обочине. В этот момент в фуру врезался микроавтобус "Мерседес", водитель которого отвлекся на разговор по мобильному телефону и не смог вовремя среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.

В результате аварии пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Тяжелые травмы получила девушка 1992 года рождения, она находится в реанимации Толочинской районной больницы. В это же учреждение доставлены двое молодых мужчин с травмами различной степени тяжести. Водители не пострадали.

Микроавтобусом управлял житель Борисова 1987 года рождения, его пассажиры - случайные попутчики, которых он нашел в интернете.-0-