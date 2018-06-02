В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим, один человек ранен

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Бреста задержаны двое мужчин, ранивших топором прохожего, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"В оперативно-дежурную часть Московского РОВД Бреста по телефону спецлинии 102 в 17.20 1 июня поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил в милицию о том, что двое парней с топорами угрожают расправой прохожим", - рассказали в УВД.

На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции. По приметам во дворе дома по бульвару Космонавтов в 17.27 были задержаны двое брестчан, у которых изъято два топора. Они были доставлены в Московский РОВД. Мужчины 1992 и 1990 года рождения находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Предварительно установлено, что в ходе конфликта один из задержанных нанес топором телесные повреждения местному жителю. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, и после оказания медицинской помощи отпущен домой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. На данный момент задержанные находятся в Московском РОВД Бреста, с ними работают правоохранители", - сообщили в УВД.

По данному факту проводится проверка.-0-