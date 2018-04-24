В центре Бреста сгорела хозпостройка

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На тушение хозпостройки в центре Бреста пожарные привлекли 8 единиц техники, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Пожар в неэксплуатируемом деревянном хозяйственном строении на проспекте Машерова произошел 23 апреля около 10 часов вечера. Предназначенное под снос строение размерами 12х18 м находится на балансе ЖЭС №2 КУП "ЖРЭО г. Бреста". В результате пожара хозяйственное строение полностью уничтожено. Также повреждена кровля рядом стоящего офиса частного предприятия.

В течение полутора часов пожар был потушен. В его ликвидации было задействовано 6 автоцистерн, автолестница и автомобиль быстрого реагирования. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.-0-