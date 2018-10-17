17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно обнаружили в реке тело мужчины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Информация, что в районе Коложской церкви и речного порта в Немане находится человек без признаков жизни, поступила от сотрудников милиции. Спасатели-осводовцы сегодня около 11.30 извлеки из воды тело мужчины.
На вид ему около 40 лет. Что стало причиной смерти, как он оказался в реке, выясняется. Проводятся следственные мероприятия.
Это второй факт обнаружения утонувших в регионе за последние два дня. Как сообщалось, 16 октября в Сморгонском районе из озера достали автомобиль с телами двух рыбаков, которые ранее считались без вести пропавшими.
Автомобиль обнаружили представители спецподразделения "Алмаз". Они прочесывали озеро. В масштабных поисках принимали участие также представители Сморгонского РОВД, МЧС, местные жители и волонтеры.
Двое мужчин 1980 и 1973 годов рождения уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белая Сморгонского района 6 октября, после чего не выходили на связь. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Возможно, мужчины уснули в машине, и в какой-то момент она покатилась в озеро. Устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы.-0-
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